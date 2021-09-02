+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 19 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дания сняла все санитарные ограничения

2 Сентября 2021 02:30
Поделиться:
Дания сняла все санитарные ограничения

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - Санитарный пропуск больше не будут требовать в барах и ресторанах Дании. С 10 сентября в королевстве отменены все ограничительные меры против распространения COVID-19, за исключением пограничного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Новости по теме
Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане
1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане 1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки Касым-Жомарт Токаев: Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные ВОЗ

В интервью «Евроньюс» профессор Копенгагенского университета, специалист в области гигиены и окружающей среды Флемминг Конрадсен прокомментировал ситуацию в Дании и это правительственное решение:

«Наблюдение за распространением инфекции и ведение очень подробного мониторинга всех штаммов коронавируса, а также обеспечение готовности тестовых центров - это часть перспективного планирования. Нам необходимо поддерживать стратегию по общим мерам гигиены, и мы обязательно должны продвигаться вперёд в охвате населения кампанией по вакцинации. Мы не можем оставаться на уровне 75-76% населения, прошедшего один или два полных цикла прививок. Нам нужно приблизить это число к 90%. И мы уже начали программу бустерной иммунизации для наиболее уязвимых лиц».

Принимая решение отменить ограничительные меры, датское правительство заявило, что эпидемию в стране удалось взять под контроль. Защитные маски остаются обязательными при авиаперелётах, поскольку авиакомпании и аэропорты действуют в соответствии с международными правилами, обязательными на воздушном транспорте.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Европа  
Поделиться:
Новости по теме
Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане
1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане
1608 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
Касым-Жомарт Токаев: Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные ВОЗ
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
3 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
4 Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
5 Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
6 Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Читайте также
1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане
1275 человек с «красным» статусом нарушали карантин в Алматинской области
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Нур-Султане
Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
Дожди и заморозки обещают в сентябре синоптики СКО
Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив