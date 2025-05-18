Данил Голубенко подвел итоги выступления на PGL Astana 2025

18 мая на столичной «Барыс-Арене» в поединке за третье место встретились команды FURIA (Бразилия) и Aurora (Турция). Матч оказался напряженным и завершился со счётом 2:1 в пользу турецкого коллектива.

– Очень хотел завоевать титул, потому что турнир проводился на моей родине. Но, наверное, это стало ошибкой, потому что ко всем соревнованиям необходимо подходить одинаково. Для меня было честью сыграть здесь на своей земле и показать, на что способны казахстанские киберспортсмены. Рад находиться здесь. Да, результата не вышло, однако это хороший путь в моей дальнейшей жизни. Я получил великолепный опыт. Думаю, есть к чему стремиться моей команде и мне. Сегодня мы с коллективом вылетаем на другой турнир и считаю, что у нас всё получится. Нужно немного времени, – заявил Данил Голубенко после игры.

Molodoy (Данил Голубенко) — казахстанский киберспортсмен, специализирующийся на CS 2. Несмотря на короткий, но насыщенный игровой путь, он успел принять участие в более чем 60 матчах и 12 турнирах. На его счету значимые достижения, включая победу на META Cup Season 1 и заработок порядка 1200 долларов призовых. Отличительной чертой Molodoy является универсальность — он успешно адаптируется к разным стилям игры и командам. Его карьера характеризуется постоянным развитием и стремлением к новым победам.

Напомним, в Астане 16 мая стартовал один из крупнейших турниров по киберспорту — PGL Astana 2025. В плей-офф приняли участие восемь команд: The MongolZ (Монголия), Aurora (Турция), NAVI (Украина), Astralis (Дания), FURIA (Бразилия), MIBR (Бразилия), Team Spirit (Восточная Европа), Ninjas in Pyjamas (Швеция). До финала добрались Team Spirit и Astralis. Финальная игра начнется в 17:00 по времени Астаны. Общий призовой фонд турнира составил 1,2 млн долларов США.