12:40, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Данил Васильев и Илья Мизерных вышли в финал ЭКМ по прыжкам на лыжах с трамплина
В Оберстдорфе (Германия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
У мужчин в квалификации выступили казахстанцы Данил Васильев и Илья Мизерных.
Обоим спортсменам удалось пробиться в финальный раунд. Васильев в отборе показал 38-й результат. Мизерных финишировал 42-м.
Розыгрыш состоится сегодня, 29 декабря.
Ранее команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отличилась двумя наградами на международном турнире в Польше.