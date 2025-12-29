Данил Васильев и Илья Мизерных вышли в финал ЭКМ по прыжкам на лыжах с трамплина

У мужчин в квалификации выступили казахстанцы Данил Васильев и Илья Мизерных.

Обоим спортсменам удалось пробиться в финальный раунд. Васильев в отборе показал 38-й результат. Мизерных финишировал 42-м.

Розыгрыш состоится сегодня, 29 декабря.

Ранее команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отличилась двумя наградами на международном турнире в Польше.