Даниал Ахметов: ВКО – лидер по производству молока в стране

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день Восточно-Казахстанская область является лидером по производству молока в стране, однако, несмотря на это, в регион все равно продолжают завозить импортную молочную продукцию на сумму более 15 миллиардов тенге. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением глава ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«За последние пять лет мы увеличили закуп молока у населения в денежном эквиваленте в 18 раз, - отметил Даниал Ахметов. - Загрузка перерабатывающих предприятий выросла с 29 до 87 процентов. Но есть проблемы с качеством готовой молочной продукции. Необходимо ориентироваться на мировые стандарты, снижать кислотность сырья, приводить производство в соответствие с современными технологиями. Такой комплекс мероприятий позволит в разы увеличить экспорт молочной продукции не только в другие регионы Казахстана, но и в соседние страны», - сказал Д. Ахметов.