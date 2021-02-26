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    12:13, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Даниал Ахметов: ВКО – лидер по производству молока в стране

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день Восточно-Казахстанская область является лидером по производству молока в стране, однако, несмотря на это, в регион все равно продолжают завозить импортную молочную продукцию на сумму более 15 миллиардов тенге. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением глава ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

    «За последние пять лет мы увеличили закуп молока у населения в денежном эквиваленте в 18 раз, - отметил Даниал Ахметов. - Загрузка перерабатывающих предприятий выросла с 29 до 87 процентов. Но есть проблемы с качеством готовой молочной продукции. Необходимо ориентироваться на мировые стандарты, снижать кислотность сырья, приводить производство в соответствие с современными технологиями. Такой комплекс мероприятий позволит в разы увеличить экспорт молочной продукции не только в другие регионы Казахстана, но и в соседние страны», - сказал Д. Ахметов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Экономика
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