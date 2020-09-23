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Данэлия Тулешова выступила в финале мирового шоу America’s Got Talent

Автор:  
Данияр Дауталиев
23 Сентября 2020, 08:32
Данэлия Тулешова выступила в финале мирового шоу America’s Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финал шоу America’s Got Talent состоялся в Лос-Анджелесе. 14-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова исполнила песню Sia «Alive», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко теперь, как и в предыдущих двух турах проекта, в течение суток пройдет голосование за финалистов, результаты будут объявлены уже завтра.

В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых – вокалисты разных возрастов. 14-летняя певица исполнила песню Sia «Alive».

«Это очень непростая композиция, но мы решили остановиться на ней, несмотря на очень короткие сроки для подготовки. Спасибо всем, кто высылал слова поддержки, это важно», - поделилась певица.

Напомним, 15 сезон шоу America’s Got Talent стартовал в конце мая, Данэлия Тулешова стала единственным участником из Казахстана.


Алматы   Культура   США   Данэлия Тулешова  
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