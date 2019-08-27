АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известная юная казахстанская певица Данэлия Тулешова выпустила клип на песню «Мама» на казахском языке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Песня «Мама» композитора Улыкпана Жолдасова и автора Камилы Даировой вышла 21 июля. Проморолик за короткое время собрал несколько сотен тысяч просмотров.

«Мы давно искали такую песню, которая бы глубоко затронула души каждого слушателя. «Мама» - именно такая композиция, я благодарна судьбе, что дарит мне возможность исполнять песни таких талантливых авторов! И, конечно же, мы очень старались над созданием клипа. Идей было несколько, но решили остановиться на той, в которой собираются все самые дорогие мне женщины, и воплощают женскую линию нашей семьи. И мама, и бабушки, и моя младшая сестренка Амели играли свою роль. Мне нравится результат! Получилось очень трогательно и красиво», - отметила певица.

По сюжету, женщины из семьи Данэлии оказываются в разных временных отрезках: так Амели Тулешова играет роль своей прабабушки, когда она еще малышкой гуляла неподалеку от родного аула, а мама ждала ее дома; бабушки становятся воплощением своих прабабушек, а мама Данэлии как образ хранителя всегда рядом и оберегает девочку.

«Мне кажется, сюжет близок каждому. Мы же всегда с теплом вспоминаем о мамах, бабушках, без них бы и нас не было. Поэтому и клип, и песня посвящены маме, ее образу, ее заботе», - делится Данэлия.

Съемки проходили в пригороде Алматы в этно-центре NOMAD и на Медео.

Премьера выйдет в эфир музыкального телеканале Gakku и на цифровых музыкальных платформах 27 августа 2019 года.

Отметим, ранее сообщалось о презентации композиции.