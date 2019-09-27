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Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию

27 Сентября 2019 10:09
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Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации «Вокал», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

«Сегодня я стала лауреатом Евразийской международной премии, огромное спасибо организаторам», - поблагодарила на личной страничке в Instagram певица.

В числе лауреатов премии - деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.

Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, России и Таджикистана.

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Ключевые слова: Алматы, Культура, Данэлия Тулешова,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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