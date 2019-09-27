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вчера 23:45
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вчера 22:17
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вчера 20:28
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вчера 17:00
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Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации «Вокал», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.
«Сегодня я стала лауреатом Евразийской международной премии, огромное спасибо организаторам», - поблагодарила на личной страничке в Instagram певица.
В числе лауреатов премии - деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.
Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, России и Таджикистана.
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