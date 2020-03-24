АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала первой в музыкальном челлендже Клубов ЮНЕСКО РК. Об этом сообщила ее PR-директор Татьяна Синенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для многих из нас сейчас не самое простое время. Я всем сердцем верю в лучшее и надеюсь, что вместе мы справимся! Сейчас как никогда нам нужно объединиться и вместе начать цепочку тепла и добра от сердца к сердцу, из дома в дом. Я как посланник Клубов ЮНЕСКО Казахстана, запускаю challenge #ЕдинствоКлубовЮНЕСКО и призываю всех членов Клубов ЮНЕСКО поддержать его и исполнить кусочек нашего гимна, который полон любви, мира и добра! Минус и текст гимна на трех языках вы можете найти на странице @unescoclubskz. Передаю эстафету Членам Клубов ЮНЕСКО», - отметила певица на официальной инстаграм-странице .

Эстафету девушка передала Клубам ЮНЕСКО из Нур-Султана, Актобе, Алматы, Талдыкоргана и Усть-Каменогорска, которые в свою очередь адресуют ее другим Клубам.

Участникам челленджа нужно спеть часть из гимна Клубов ЮНЕСКО Казахстана на любом удобном языке (казахский, русский и английский) и выложить на свою страницу в Instagram с пометкой #ЕдинствоКлубовЮНЕСКО. Текст песни охватывает цели и идеалы ЮНЕСКО и призывает людей к улучшению и сохранению мира во всем мире.

А между тем поклонники Данэлии тепло отреагировали на предложение и обещали перевести гимн на разные языки мира.

Отметим, для Данэлии challenge #ЕдинствоКлубовЮНЕСКО стало стартовым мероприятием в качестве посланника Клуба ЮНЕСКО в РК. Статус певица получила в рамках республиканской отчетно-выборной конференции Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 8 октября 2019 года.