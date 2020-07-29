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Данэлия Тулешова прошла в третий тур шоу America’s Got Talent

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Июля 2020, 12:39
Данэлия Тулешова прошла в третий тур шоу America’s Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова прошла в третий тур популярного проекта America’s Got Talent без дополнительных прослушиваний и выступлений., передает корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях пандемии и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

Теперь девушка готовится к третьему туру, о сроках и формате которого пока не сообщается. Также пока нет информации о композиции, выбранной для исполнения, известно лишь, что это будет лирическая песня, но все еще может измениться.

Напомним, в конце мая на официальном канале шоу America’s Got Talent появился первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой. Зрители и жюри восхитились талантом юной звездочки и аплодировали стоя.


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