Данэлия Тулешова привела в восторг жюри шоу America’s Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова участвует в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прослушивание Данэлии показано в 3 эпизоде America’s Got Talent, где девочка исполнила песню канадской певицы Faouzia «Tears of Gold». И звездные жюри и гости шоу с восторгом оценили выступление казахстанской артистки: зал встал, чтобы поприветствовать юную певицу.

«Я буду участвовать в безумно крутом и масштабном конкурсе America’s Got Talent. Мне кажется это конкурс мечты для любого артиста, потому что это очень высокий уровень. Уверена, будет очень интересно и круто. А я постараюсь показывать себя на каждом испытании на все 150 процентов, так что, если вам интересно, начинайте смотреть шоу», - сказала перед запуском шоу Данэлия.

В своем аккаунте в Instagram Данэлия поделилась эмоциями, поблагодарив организаторов шоу @agt «за предоставленный шанс выступить на самой большой сцене мира».

15 сезон популярного шоу стартовал 26 мая на телеканале NBC, а 29 мая на Netflix UK. В составе жюри 15 сезона America’s Got Talent основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, талантливая актриса София Вергара, икона моды Хайди Клум и любимец публики юморист Хоуи Мэндел. Ведущий шоу - динамичный Терри Крюс.

Телепроект проходит с 21 июня 2006 года, в шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз America’s Got Talent - $1 000 000.