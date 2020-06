Данэлия Тулешова представила свою новую песню

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова представила в Instagram свою новую песню Da Nel - FIRE, передает МИА «Казинформ».

Песня доступна на всех цифровых площадках.

В 2018 году талантливая певица из Алматы представляла Казахстан в Детском Евровидении в Минске, где заняла шестое место.

Недавно сообщалось о том, что Данэлия приняла участие в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talent . Прослушивание Данэлии показано в 3 эпизоде America’s Got Talent, где девочка исполнила песню канадской певицы Faouzia «Tears of Gold». И звездные жюри и гости шоу с восторгом оценили выступление казахстанской артистки: зал встал, чтобы поприветствовать юную певицу.