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Данэлия Тулешова представила свою новую песню

16 Июня 2020 23:15
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Данэлия Тулешова представила свою новую песню

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова представила в Instagram свою новую песню Da Nel - FIRE, передает МИА «Казинформ».

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Данэлия Тулешова привела в восторг жюри шоу America’s Got Talent

Песня доступна на всех цифровых площадках.

В 2018 году талантливая певица из Алматы представляла Казахстан в Детском Евровидении в Минске, где заняла шестое место.

Недавно сообщалось о том, что Данэлия приняла участие в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talent . Прослушивание Данэлии показано в 3 эпизоде America’s Got Talent, где девочка исполнила песню канадской певицы Faouzia «Tears of Gold». И звездные жюри и гости шоу с восторгом оценили выступление казахстанской артистки: зал встал, чтобы поприветствовать юную певицу.



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#Культура   #Видео   #Данэлия Тулешова  
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