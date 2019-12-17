Данэлия Тулешова представила свой новый клип

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Долгожданный клип казахстанской певицы Данэлии Тулешовой на песню «Don’t Cha» появился в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

PR-директор исполнительницы Татьяна Синенко сообщила , что съемки клипа прошли на киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова в октябре и уже в конце ноября работа была готова, однако певица и режиссерская группа решили подождать с выходом.

«Мы немного отклонились от графика и презентовали клип позже, чем планировали, потому что стремились сделать его особенным. Нам очень повезло со съемочной группой, это большие профессионалы, которые разделяют мнение, что нет предела совершенству, и потому выверяли каждую деталь по свету, звуку, цветокоррекции. Я довольна результатом и очень надеюсь, что зрителю клип тоже понравится», - делится впечатлениями Данэлия.

По сюжету Данэлия проходит период взросления, как и каждый подросток, сталкивается с различными эмоциями, сомнениями и в итоге выбирает свой путь.

Продюсером клипа выступила Нурсулу Султанова, а режиссером – Марат Своик, в числе работ которого клипы для Нурлана Абдуллина, Айкына, Moldanazar и многих других, а также первый и единственный клип легенды казахстанской сцены Бибигуль Тулегеновой.

«У меня давно была идея снять клип одним кадром и задействовать лучших танцоров нашей страны разных по стилю и образу. При съемках «Don’t Cha» это удалось. Можно сказать, что съемки клипа для меня стали экспериментальными: сложная структура построения сцен с использованием программируемой техники, с которой я столкнулся впервые, давала все шансы не справиться со сложной технической задачей и, конечно, вся наша команда очень ждет реакции зрителя», - делится режиссер.

В съемках задействована и группа профессиональных танцоров: участник 4-го сезона проекта «Танцы на ТНТ» Мирзо Мирзоев, а также президент молодежной организации «Funky Town» Марат Ягфаров, педагоги и воспитанники танцевальных клубов «Funky Dance» и «Step Dance Club».

«На съемочной площадке было комфортно и интересно. Удивила возможность отснять все фрагменты танца буквально с первого дубля, благодаря новейшей технике, использованной для съемок клипа. Также очень рад личному знакомству с Данэлией, с ней легко общаться и работать», - сказал Марат Ягфаров.

«Don’t Cha» - это авторский дебют для юной певицы. Так, речитатив для композиции написан Данэлией.

«Мне очень хотелось принять участие в создании песни, и я благодарна авторам: украинской поэтессе Юлии Кабановой и композитору Еркехану Абдолдаеву за то, что позволили гармонично вписать мои строки. На самом деле это очень волнительный опыт».

Клип размещен на официальном канале Данэлии Тулешовой в Youtube.