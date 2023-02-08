Данэлия Тулешова покорила жюри шоу America's Got Talent

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова вновь выступила на сцене мирового шоу America's Got Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом туре конкурса она исполнила песню Arcade Дункана Лоуренса. Ее голосом восхитились не только жюри, но и зрители. Все они после ее выступления аплодировали стоя.

Актриса и телеведущая Хайди Клум, которая была в составе жюри, высоко оценила выступление казахстанки, заявив, что хочется наслаждаться ее голосом а капелла.

«У тебя действительно потрясающий талант. Я бы хотела, чтобы у нас вообще не было музыки, потому что я хочу просто услышать твой прекрасный голос а капелла, у тебя великолепный голос», - сказала она.

Канадский комик, актер Хоуи Мэндел удивился тем, что она приехала на конкурс без сопровождения. Он посчитал выступление Данэлии феноменальным.

«Знаете, вот что я нахожу удивительным: вы находитесь за тысячи миль от своей страны, от своей семьи, сами по себе. Привнести своим выступлением то, что привнесли вы, - это абсолютно феноменально», - сказал он.

В 2020 году Данэлия Тулешова уже принимала участие в популярном американском шоу талантов America’s Got Talent. 14-летняя исполнительница дошла до финала 15-го сезона и проиграла. Тогда она исполнила кавер на песню Alive австралийской певицы Sia.