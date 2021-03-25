Данэлия Тулешова перепела победителя Евровидения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская певица Данэлия Тулешова перепела песню победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса из Нидерландов, передает МИА «Казинформ».

Кавер песни «Arcade» Данэлия представила 24 марта на своем YouTube-канале, насчитывающем 867 тысяч подписчиков. На момент публикации этой новости видео набрало более 47 тысяч просмотров и свыше тысячи комментариев.

«Меня впечатляет, как Данелия изменяет образ в зависимости от песни. Она прям внутренне меняется - создавая и переживая новый персонаж. И так все прочувствованно...», - написал пользователь Hobbitangle.

Пользователь Сергей Захаров оставил комментарий: «Бесподобно, Данелия! Ты уже ЛУЧШАЯ ПЕВИЦА В НАШЕМ МИРЕ!!!»

«У вас ангельский голос, мы так рады, что у СНГ есть такая звезда, уже почти мировая, гордимся вами, привет вам из солнечного Таджикистана, мы все бывшие страны СНГ - одна большая семья», - признался Doner Kamolov.

«Она уже вошла в историю, мир знает ее знает. Такой удивительный человек, каждый раз, когда я слышу, как она поет, единственное, что приходит на ум, - это слово «wow». Ее способность проникнуться моими чувствами - это то, на что не способны многие певцы», - отмечает epsilon. ni_.

«Каждый раз, когда слушаю новое от неё мне кажется, что лучше не возможно. Но она доказывает, что у неё нет предела. Она растёт», - написала Olga 04.

«Arcade» — песня Дункана Лоуренса, представлявшего Нидерланды на Евровидении в 2019 году в Тель-Авиве. Авторы песни Лоуренс, Джоэль Хэ, Вутер Харди и Уилл Нокс.

«Во время учёбы в рок-академии в Тилбурге я научился обращаться с большой аудиторией, не теряя при этом своей истории. Я искал истории, которые тронули меня и что-то значат для меня или кого-то ещё. Я нашел вдохновение в истории от любимого человека, который скончался в раннем возрасте. Слова и аккорды пришли ко мне из сердца. С помощью Джоэля Хэ и Вутера Харди мы создали общую историю: Arcade. Arcade — это история о поиске любви вашей жизни. Речь идет о надежде достичь чего-то, что кажется недостижимым. Я написал много песен после того, как я написал Arcade, но Arcade почувствовал, как сердце, а также как начало поиска, как я могу прикоснуться к другим людям моими песнями», - рассказал о песне в одном из интервью Дункан Лоуренс.

Нидерландский поп-певец Дункан де Мор, известный также как Дункан Лоуренс, в 2012 году выиграл городской конкурс талантов в Брилле. Годом позже основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в некоторых других коллективах Академии, окончил её в 2017 году.

Участвовал в пятом сезоне «The Voice of Holland». Представлял Нидерланды на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве (Израиль) с песней «Arcade». Победил, получив 498 баллов (237 баллов от жюри и 261 балл от зрителей).