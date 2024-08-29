Дань традициям: космонавты посетили памятные места Байконура

Каждый день и час прибывших 26 августа на космодром Байконур участников 72-й длительной экспедиции на МКС расписан по минутам: финальные тренировки, медобследования и эксперименты. Как сообщалось, в состав основного экипажа МКС-72 входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублёры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Кроме практической подготовки, экипажи участвуют в торжественных и памятных церемониях. Сегодня, 28 августа, на площадке № 17 космодрома Байконур перед зданием гостиницы «Космонавт» в торжественной обстановке на флагштоки были подняты флаги стран, участвующих в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26» — России, США и Казахстана. Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полёту, — отмечает пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Фото: ЦПК им. Гагарина

После церемонии поднятия флагов основной состав вернулся в гостиницу, а космонавты-дублёры отправились на экскурсию по Байконуру. Они возложили цветы к памятникам Ю. А. Гагарину и легендарному конструктору С. П. Королёву, посетили городской музей, где оставили автографы и сфотографировались в национальных костюмах в настоящей казахской юрте.

Фото: ЦПК им. Гагарина

До старта пилотируемого корабля «Союз МС-26» осталось ровно две недели: пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 11 сентября в 21 час 22 минуты по времени Астаны.

Фото: ЦПК им. Гагарина

Планируемая продолжительность полёта экипажа МКС-72 составляет 202 суток.