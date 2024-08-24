РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 23 Август 2024 | GMT +6

    Старт пилотируемого корабля «Союз МС-26» с Байконура назначен на 11 сентября

    Старт пилотируемого корабля «Союз МС-26»
    Фото: ЦПК им. Гагарина

    На Байконуре готовятся к ближайшему запуску, который назначен на 11 сентября 2024 года. В этот день с казахстанского космодрома к Международной космической станции (МКС) отправится очередной экипаж, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подготовка к пилотируемому запуску на Байконуре идет по графику: в плановом порядке ведутся работы на стартовом комплекс №31 площадки космодрома, также готовится ракета космического назначения, на днях на космодром должны прибыть экипажи 72-й длительной экспедиции на МКС.

    По информации Роскосмоса, вчера в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комиссия подвела итоги готовности основного и дублирующего экипажей 72-й длительной экспедиции к полёту на МКС и заключила, что они могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур.

    В составе основного экипажа: командир корабля «Союз МС-26», бортинженер и командир экспедиции МКС-72, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, бортинженер-1 корабля «Союз МС-26», бортинженер экспедиции МКС-72, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, бортинженер-2 корабля «Союз МС-26», бортинженер экспедиции МКС-72, астронавт NASA Дональд Петтит.

    состав основного экипажа корабля «Союз МС-26»
    Фото: Роскосмос

    В дублирующий экипаж вошли: командир корабля «Союз МС», бортинженер МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, бортинженер-1 корабля «Союз МС», бортинженер МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, бортинженер-2 корабля «Союз МС», бортинженер МКС, астронавт NASA Джонатан Ким.

    дублирующий состав экипажа корабля «Союз МС»
    Фото: Роскосмос

    Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с 31-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 11 сентября. Планируемая продолжительность полёта экипажа МКС-72 составляет 202 суток.

    Предыдущий запуск с Байконура к МКС состоялся 15 августа, когда на орбиту отправился космический грузовик «Прогресс Мс-28».

    Теги:
    Байконур Регионы Казахстана Кызылординская область Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
    Сейчас читают
    telegram