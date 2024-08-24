Старт пилотируемого корабля «Союз МС-26» с Байконура назначен на 11 сентября

На Байконуре готовятся к ближайшему запуску, который назначен на 11 сентября 2024 года. В этот день с казахстанского космодрома к Международной космической станции (МКС) отправится очередной экипаж, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подготовка к пилотируемому запуску на Байконуре идет по графику: в плановом порядке ведутся работы на стартовом комплекс №31 площадки космодрома, также готовится ракета космического назначения, на днях на космодром должны прибыть экипажи 72-й длительной экспедиции на МКС.

По информации Роскосмоса, вчера в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комиссия подвела итоги готовности основного и дублирующего экипажей 72-й длительной экспедиции к полёту на МКС и заключила, что они могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур.

В составе основного экипажа: командир корабля «Союз МС-26», бортинженер и командир экспедиции МКС-72, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, бортинженер-1 корабля «Союз МС-26», бортинженер экспедиции МКС-72, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, бортинженер-2 корабля «Союз МС-26», бортинженер экспедиции МКС-72, астронавт NASA Дональд Петтит.

Фото: Роскосмос

В дублирующий экипаж вошли: командир корабля «Союз МС», бортинженер МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, бортинженер-1 корабля «Союз МС», бортинженер МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, бортинженер-2 корабля «Союз МС», бортинженер МКС, астронавт NASA Джонатан Ким.

Фото: Роскосмос

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с 31-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 11 сентября. Планируемая продолжительность полёта экипажа МКС-72 составляет 202 суток.

Предыдущий запуск с Байконура к МКС состоялся 15 августа, когда на орбиту отправился космический грузовик «Прогресс Мс-28».