Дамбу размыло возле кладбища в селе Сарайшык Атырауской области

В селе Сарайшык Махамбетского района из-за сильного течения пойменная вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в 2 км от населенного пункта, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Паводковые воды размыли дамбу, возведенную снаружи кладбища. В настоящее время ведутся работы по дополнительному укреплению отвалов.

На месте задействовано 14 Камзов, 3 погрузчика, 1 гидромек. В строительстве дамбы принимают участие 50 человек, включая 20 солдат.

Как сообщалось ранее, восстановлена подъездная дорога протяженностью 7 километров к поселку Индербор на трассе республиканского значения «Атырау-Уральск».