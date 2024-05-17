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    03:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Дамбу размыло возле кладбища в селе Сарайшык Атырауской области

    Дамбу размыло возле кладбища в селе Сарайшык
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    В селе Сарайшык Махамбетского района из-за сильного течения пойменная вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в 2 км от населенного пункта, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Паводковые воды размыли дамбу, возведенную снаружи кладбища. В настоящее время ведутся работы по дополнительному укреплению отвалов.

    На месте задействовано 14 Камзов, 3 погрузчика, 1 гидромек. В строительстве дамбы принимают участие 50 человек, включая 20 солдат.

    Как сообщалось ранее, восстановлена подъездная дорога протяженностью 7 километров к поселку Индербор на трассе республиканского значения «Атырау-Уральск».

    Теги:
    Атырауская область МЧС Дамба Видео Паводки в Казахстане Оперштаб
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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