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    19:30, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Дамбу прорвало в российской части Урала: новых угроз подтопления нет

    Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области
    Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

    Угрозы подтопления новых микрорайонов российского Орска нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Напомним, в Орске Оренбургской области на границе с Казахстаном сегодня продолжается эвакуация населения из-за прорыва дамбы вечером 5 апреля.

    Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области
    Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

    По данным оренбургских служб, за сутки прорыв дамбы произошел в двух местах. На одном из повреждений удалось приостановить течение. Информация, ранее распространенная в СМИ о полном разрушении дамбы, не соответствует действительности.

    Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области
    Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

    В результате прорыва дамбы в Орске, значительно поднялся уровень воды в Урале, соответственно, находящиеся ниже по течению населенные пункты, в том числе на территории Казахстана подвергаются опасности новых подтоплений.

    Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области
    Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

    Сейчас, по сообщению пресс-службы правительства региона, угрозы подтопления новых микрорайонов нет.

    Однако за два дня в Орске 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью, сообщили в Минздраве региона.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстан ТАСС Вода Дамба Граница Россия Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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