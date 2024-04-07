Дамбу прорвало в российской части Урала: новых угроз подтопления нет

Угрозы подтопления новых микрорайонов российского Орска нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в Орске Оренбургской области на границе с Казахстаном сегодня продолжается эвакуация населения из-за прорыва дамбы вечером 5 апреля.

Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

По данным оренбургских служб, за сутки прорыв дамбы произошел в двух местах. На одном из повреждений удалось приостановить течение. Информация, ранее распространенная в СМИ о полном разрушении дамбы, не соответствует действительности.

Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

В результате прорыва дамбы в Орске, значительно поднялся уровень воды в Урале, соответственно, находящиеся ниже по течению населенные пункты, в том числе на территории Казахстана подвергаются опасности новых подтоплений.

Фото: Егор Алеев/Кирилл Лебедев/ТАСС

Сейчас, по сообщению пресс-службы правительства региона, угрозы подтопления новых микрорайонов нет.

Однако за два дня в Орске 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью, сообщили в Минздраве региона.