В сопредельных регионах России ухудшается паводковая ситуация

В Орске Оренбургской области на границе с Казахстаном продолжается эвакуация населения из-за прорыва дамбы вечером 5 апреля, передает собственный корреспондент Kazinform.

По данным оренбургских служб, за сутки прорыв дамбы произошел в двух местах. На одном из повреждений удалось приостановить течение. Информация, ранее распространенная в СМИ о полном разрушении дамбы, не соответствует действительности.

В результате прорыва дамбы вода подтопила практически весь частный сектор старого города Орска. В другие районы вода пока не заходит. Из Орска эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей.

Специальные службы работают над укреплением дамбы и восстановлением повреждений путем отсыпки бутового камня и грунта. Органы власти и волонтеры организовали сбор питьевой воды, предметов первой необходимости и медикаментов для помощи пострадавшему населению.

— Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы. Но люди в безопасности, все, кто эвакуировался, в тепле, обеспечены питанием. С техническими вопросами продолжают разбираться специалисты, — заявил губернатор области Денис Паслер.

В результате прорыва дамбы в Орске, значительно поднялся уровень воды в Урале, соответственно, находящиеся ниже по течению населенные пункты, в том числе на территории Казахстана подвергаются опасности новых подтоплений.

Как ранее сообщалось, МЧС Казахстана находится на прямой связи с российскими коллегами. По данным казахстанских спасателей, дамба которую прорвало в «Старом городе» в Орске, опасности для Западно-Казахстанской области на тот момент не представляла. Ситуация находится на контроле.

По данным правительства Оренбургской области, уровень воды в регионе повысился значительно, теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Сообщается, что на утро 6 апреля в области остаются подтопленными 2 556 жилых домов, 6 886 приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 садовых товариществ.

По данным областного МЧС, в Оренбуржье подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью 82 325 человек, из них 8 275 спальных мест в незатопляемой зоне. На сегодня эвакуировано 4 208 человек, в том числе 1 019 детей. Порядка 500 человек размещены в ПВР.

На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений и 106 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть.