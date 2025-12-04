РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Для защиты жилых домов в пойме реки Есиль построены два земляных вала

    По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, в регионе учли прошлогодний опыт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гидротехническое сооружение дамба гидравликалық құрылым бөгет
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Он отметил, что реализован комплекс мер по защите пригородов Петропавловска от паводковых вод Есиля.

    В областном центре и Кызылжарском районе завершается реконструкция дамб. Высоту сооружений подняли до отметки 102,2 м по Балтийской системе. Это на полтора метра выше уровня паводка 2024 года. Работы планируют завершить до конца года.

    — Для защиты жилых домов в пойме реки Есиль построены два земляных вала, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, также готовится и новый проект по очистке и дноуглублении 32 км русла Есиля ниже гидроузла. Это позволит повысить пропускную способность реки.

    Особое внимание уделено поселку Заречный, который находится в зоне повышенного риска подтопления. Жителей решили переселить в безопасную часть Петропавловска. Для этого строят жилой дом и до конца года планируют заселить первых новоселов.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Дамба Акимы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают