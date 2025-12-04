Он отметил, что реализован комплекс мер по защите пригородов Петропавловска от паводковых вод Есиля.

В областном центре и Кызылжарском районе завершается реконструкция дамб. Высоту сооружений подняли до отметки 102,2 м по Балтийской системе. Это на полтора метра выше уровня паводка 2024 года. Работы планируют завершить до конца года.

— Для защиты жилых домов в пойме реки Есиль построены два земляных вала, — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, также готовится и новый проект по очистке и дноуглублении 32 км русла Есиля ниже гидроузла. Это позволит повысить пропускную способность реки.

Особое внимание уделено поселку Заречный, который находится в зоне повышенного риска подтопления. Жителей решили переселить в безопасную часть Петропавловска. Для этого строят жилой дом и до конца года планируют заселить первых новоселов.