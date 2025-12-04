Дамбы 102,2 метра: как защищают Петропавловск и пригороды от паводков

По его словам, после беспрецедентного паводка 2024 года защита областного центра строится на укреплении инженерных сооружений и постоянном контроле за ситуацией.

— Для страны, особенно для Северо-Казахстанской области, паводок 2024 года стал серьезным испытанием, паводка такого масштаба в Казахстане еще не было. Весна этого года вновь проверила на прочность Петропавловск и пригородные районы. При этом были учтены все уроки прошлогоднего паводка, и в прошлом и текущем годах реализован комплекс мер по защите Петропавловска и пригорода от паводковых вод Есиля, — отметил Гауез Нурмухамбетов.

Сейчас в областном центре завершается реконструкция трех защитных сооружений — в поселке Кожевенный, в районе улицы Ущев и на ограждающей дамбе накопительного пруда «Биопруд», еще три дамбы приводятся в порядок в селах Тепличное, Прибрежное и Бескол Кызылжарского района. Высота всех сооружений доведена до 102,2 метра по Балтийской системе, что на 1,5 метра выше уровня паводка 2024 года, а для защиты домов в пойме Есиля дополнительно построены два грунтовых вала в районе Заречного и обхода Петропавловска.

- Помимо укрепления существующих дамб, мы готовим проектно-сметную документацию по расчистке и углублению русла Есиля на участке 32 километра ниже Петропавловского гидроузла. Заречный, расположенный в пойме, признан зоной повышенного риска, поэтому принято решение о полном переселении жителей в город. Строительство первого пятиэтажного девяностоквартирного дома завершается, и до конца года туда переедут первые семьи, — сообщил аким области.

По его словам, комплекс инженерных работ дополняется круглосуточным мониторингом уровней воды и состояния защитных сооружений, что позволяет заранее реагировать на возможные угрозы и повышает безопасность Петропавловска и пригородов в будущие паводковые сезоны.