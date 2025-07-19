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    15:37, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Дамаск объявил всеобъемлющее прекращение огня по всей территории Сирии

    Администрация президента Сирии объявила о введении всеобъемлющего режима прекращения огня на всей территории страны. Об этом говорится в официальном заявлении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Израиль армиясы Сириядағы 250 нысанға әуеден соққы берді
    Фото: Анадолы

    — В целях предотвращения кровопролития среди сирийского народа, а также в соответствии с национальной и гуманитарной ответственностью государства, было принято решение о всеобъемлющем прекращении огня, — говорится в сообщении.

    Сирийские власти призвали все стороны конфликта предоставить государственным институтам и силам безопасности необходимое пространство для реализации режима тишины, стабилизации обстановки и прекращения кровопролития.

    В заявлении подчеркивается необходимость немедленного прекращения всех вооруженных столкновений и боевых действий, а также гарантии защиты мирных граждан и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

    Согласно информации администрации, сирийские силы безопасности уже начали размещение в ряде регионов с целью контроля за соблюдением перемирия, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения. Эти меры направлены на «укрепление спокойствия и стабильности» в стране.

    Ранее Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США.

    Теги:
    В мире Сирия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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