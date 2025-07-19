Дамаск объявил всеобъемлющее прекращение огня по всей территории Сирии

— В целях предотвращения кровопролития среди сирийского народа, а также в соответствии с национальной и гуманитарной ответственностью государства, было принято решение о всеобъемлющем прекращении огня, — говорится в сообщении.

Сирийские власти призвали все стороны конфликта предоставить государственным институтам и силам безопасности необходимое пространство для реализации режима тишины, стабилизации обстановки и прекращения кровопролития.

В заявлении подчеркивается необходимость немедленного прекращения всех вооруженных столкновений и боевых действий, а также гарантии защиты мирных граждан и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

Согласно информации администрации, сирийские силы безопасности уже начали размещение в ряде регионов с целью контроля за соблюдением перемирия, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности населения. Эти меры направлены на «укрепление спокойствия и стабильности» в стране.

Ранее Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США.