Разбитая дорога в Павлодаре оборачивается убытками для дальнобойщиков

Дальнобойщики из разных стран жалуются на состояние улицы Жибек жолы в Павлодаре, известной как объездная дорога. Из-за деформации дорожного покрытия некоторые водители вынуждены обращаться в шиномонтажные мастерские и сервисные центры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Улица Жибек жолы является одной из ключевых транзитных дорог города. По ней ежедневно следуют большегрузы из разных стран со стороны Усть-Каменогорска в направлении России.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Основные проблемы, по словам водителей, сосредоточены в районе двух железнодорожных переездов. Асфальт здесь деформирован уже несколько месяцев. На отдельных участках образовались не только выбоины, но и значительные неровности дорожного полотна.

— Это дорога разве? Переезд в каком состоянии? Еще знак «Стоп» стоит. Зачем этот «Стоп», и так останавливаемся. Все ломается. Отсюда пока до трассы выезжаем, все ломается, не хочется даже так ехать, — рассказал один из дальнобойщиков из России.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

По словам работников шиномонтажной мастерской, расположенной вдоль улицы Жибек жолы, в этом году количество обращений заметно выросло. Среди клиентов — водители из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Армении и других стран.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

— Со всех стран, кто на Россию идет, все проезжают. Турция приезжает, Армения приезжает, даже прошлой осенью из Франции приезжали. Француз приезжал, он тоже колесо пробил ночью и приехал, у меня переобувал. Такого наплыва не было раньше. Ну один-два баллона, а в этом году штук пять-шесть баллонов только за неделю поменяли, — рассказал сотрудник шиномонтажной мастерской Ермек Жусупов.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

Водители отмечают, что подобная ситуация возникает не впервые. По их мнению, при ремонте дороги необходимо учитывать интенсивное движение большегрузного транспорта.

В акимате Павлодара сообщили, что ремонт улицы Жибек жолы проводился в 2023 году.

— Вместе с тем в текущем году вследствие установившейся аномальной жары, а также интенсивного движения большегрузных транспортных средств произошло продавливание и деформация верхнего слоя дорожного покрытия, а также образование пучин, — сообщили в акимате.

Фото: Артем Викторов /Kazinform

По информации городских властей, в этом году на улице Жибек жолы уже проводился ямочный ремонт. В ближайшее время работы планируют повторить, а на 2027 год запланирован средний ремонт дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что проезд по платным дорогам Казахстана теперь можно оплачивать без остановки.