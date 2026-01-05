Далеки от аскетизма и эмоциональной сдержанности - Президент о казахстанских бизнесменах

Президент отметил, что бизнес — это становой хребет экономики любой страны. И в Казахстане пройден большой путь, в ходе которого у людей появилось понимание неприкосновенности института частной собственности.

— Занимая высокие должности в системе государственной власти, я словом и делом стоял на защите законных интересов национальной буржуазии. Прежде всего, потому что хорошо понимаю значительную роль предпринимателей в развитии экономики и укреплении общественных основ государства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в силу исторических причин и особенностей национального менталитета наши крупные бизнесмены далеки от протестантского аскетизма и эмоциональной сдержанности.

— Работая в Швейцарии, проводил встречи с очень крупными и известными предпринимателями, их рачительное отношение к расходованию личных средств и желание не выделяться из общей массы людей просто изумляли. Владельцы многомиллиардных состояний жили в однокомнатных номерах гостиниц и не позволяли себе летать в первом классе, не говоря уже о частных самолетах. Но это наработанный веками код поведения. Привычный для наших предпринимателей стиль жизни порой оборачивается неприятием со стороны общества. Такое происходит и во многих других странах. Поэтому и существует благотворительная деятельность — своего рода договор с обществом, — заявил Президент.

Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.