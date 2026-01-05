РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Далеки от аскетизма и эмоциональной сдержанности - Президент о казахстанских бизнесменах

    В интервью газете «Turkistan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о роскошной жизни ряда крупных бизнесменов в Казахстане, передает агентство Kazinform. 

    встреча Токаева с бизнесменами
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что бизнес — это становой хребет экономики любой страны. И в Казахстане пройден большой путь, в ходе которого у людей появилось понимание неприкосновенности института частной собственности.

    — Занимая высокие должности в системе государственной власти, я словом и делом стоял на защите законных интересов национальной буржуазии. Прежде всего, потому что хорошо понимаю значительную роль предпринимателей в развитии экономики и укреплении общественных основ государства, — сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    По его словам, в силу исторических причин и особенностей национального менталитета наши крупные бизнесмены далеки от протестантского аскетизма и эмоциональной сдержанности. 

    — Работая в Швейцарии, проводил встречи с очень крупными и известными предпринимателями, их рачительное отношение к расходованию личных средств и желание не выделяться из общей массы людей просто изумляли. Владельцы многомиллиардных состояний жили в однокомнатных номерах гостиниц и не позволяли себе летать в первом классе, не говоря уже о частных самолетах. Но это наработанный веками код поведения. Привычный для наших предпринимателей стиль жизни порой оборачивается неприятием со стороны общества. Такое происходит и во многих других странах. Поэтому и существует благотворительная деятельность — своего рода договор с обществом, — заявил Президент.

    Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Бизнес
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают