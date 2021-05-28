Дальние пастбищные отгоны хотят обеспечить водой и электроэнергией в ВКО
Такая реакция со стороны областных властей вызвана тем, что многие крестьянские хозяйства отказываются пасти скот на дальних отгонах, поскольку там нет условий, чтобы обеспечить животных водопоем. А между тем дефицит пастбищных площадей наблюдается в Аягозском, Тарбагатайском, Уланском и Жарминском районах.
«В регионе 19,5 млн га пастбищных земель, - отметил аким области. - Действует постановление по изъятию неиспользуемых угодий. 105 тысяч га частные владельцы уже добровольно вернули, отказавшись от них, ещё 28,4 тысячи га будут изъяты в соответствии с пунктами вышеуказанного документа».
Стоит отметить, что поголовье скота в Восточном Казахстане увеличивается с каждым годом, поэтому вопрос расширения пастбищных территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой пока остаётся актуальным.