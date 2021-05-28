Дальние пастбищные отгоны хотят обеспечить водой и электроэнергией в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дальние пастбищные отгоны хотят обеспечить водой и электроэнергией в Восточно-Казахстанской области. По поручению главы региона Даниала Ахметова создана специальная комиссия, которая детально проработает данный вопрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Такая реакция со стороны областных властей вызвана тем, что многие крестьянские хозяйства отказываются пасти скот на дальних отгонах, поскольку там нет условий, чтобы обеспечить животных водопоем. А между тем дефицит пастбищных площадей наблюдается в Аягозском, Тарбагатайском, Уланском и Жарминском районах.

«В регионе 19,5 млн га пастбищных земель, - отметил аким области. - Действует постановление по изъятию неиспользуемых угодий. 105 тысяч га частные владельцы уже добровольно вернули, отказавшись от них, ещё 28,4 тысячи га будут изъяты в соответствии с пунктами вышеуказанного документа».

Стоит отметить, что поголовье скота в Восточном Казахстане увеличивается с каждым годом, поэтому вопрос расширения пастбищных территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой пока остаётся актуальным.