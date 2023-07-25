Дальнейшее решение о строительстве АЭС будет приниматься после общественных слушаний – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о дальнейшей судьбе АЭС в Казахстане. По его словам, планируется проведение общественных слушаний и определение площадки для строительства. После общественных слушаний станет известно, будет ли в Казахстане атомная электростанция или не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что сейчас достаточно большое внимание уделяется вопросам развития генерации Республики Казахстан, рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики, в частности планируется модернизация Экибастузского энергоузла, строительство большого количества энергообъектов на юге страны.

«Один из проектов, который находится в поле внимания Правительства – строительство атомной станции в Республике Казахстан. Есть соответствующая дорожная карта, в рамках которой планируется проведение общественных слушаний и определение площадки строительства станции. Дальнейшее решение будет приниматься, исходя из результатов данных общественных слушаний и консультации Правительства с привлечением экспертов. Тот конкурс, который проводит компания «Казахстанские атомные электрические станции», он является действующим. Там есть несколько потенциальных участников. Строительство атомной станции. Мы об этом много раз говорили. Мы расширили круг участников и работаем в соответствии с дорожной картой», - прокомментировал Алмасадам Саткалиев.

Он также добавил, что все решения будут приниматься в соответствии с дорожной картой.

Напомним, что председатель правления «АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов поставил под сомнение строительство АЭС в Казахстане. Он высказал ряд опасений, связанных со строительством АЭС в Казахстане и назвал факторы, которые могут затормозить его строительство.