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Daily Mail: Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Февраля 2023, 18:00
Daily Mail: Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Букингемский дворец намерен официально называть супругу короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Это изменение, предположительно, вступит в силу после его коронации. Об этом сообщила в субботу газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Как отмечает газета, первым признаком изменения статуса Камиллы стало новое название мероприятия, которое супруга короля провела на прошлой неделе. Теперь оно носит название «Читальный зал королевы», а не королевы-консорта.

По словам одного из источников, во дворце считают, что титул королевы-консорта звучит слишком «громоздко», поэтому со временем Камиллу будет проще называть просто королевой, как было в случае с женой Георга VI Елизаветой.

Коронация Карла III должна состояться 6 мая.


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