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    15:34, 08 Май 2024 | GMT +6

    Дачники Уральска начали возвращаться домой

    Дачники Уральска начали возвращаться домой
    Фото: акимат ЗКО

    В свои дома вернулись более 200 жителей дачных участков Венера, Речник, Труд, Газовик, Волна, Умиткер, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

    Кроме того, на сегодняшний день семьям, проживающим на дачных участках, пострадавших от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП. На основании поступивших заявлений выплаты продолжаются.

    Дачники Уральска начали возвращаться домой
    Фото: акимат ЗКО

    В настоящее время в Уральске работает специальная комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.

    Дачники Уральска начали возвращаться домой
    Фото: акимат ЗКО

    Напомним, аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил эвакуационные пункты города Уральска, где находятся дачники, а также встретился с дачниками в областном центре.

    Дачники Уральска начали возвращаться домой
    Фото: акимат ЗКО

    В ходе встречи были подняты вопросы по механизмам возмещения ущерба, нанесенного стихией.

    Дачники Уральска начали возвращаться домой
    Фото: акимат ЗКО
    Теги:
    Подтопления Уральск ЗКО Регионы Казахстана Компенсация Акимат Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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