Аким ЗКО: Пострадавшие от наводнения дачники не останутся без помощи

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с жителями дачных участков города Уральск, пострадавших от паводка. Прибывшие на встречу жители озвучили волнующие их вопросы, в том числе касающиеся восстановления затопленных дач, приобретения новых домов, обеспечения социальной помощью и другие, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области отметил, что со стороны государства пострадавшим гражданам будет оказана соответствующая помощь.

- В настоящее время в Уральске действует специальная комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. В составе комиссии задействовано 10 рабочих групп. Сегодня комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование. Жители не останутся без помощи. Кроме того, оказываются единовременные социальные выплаты, эта работа будет продолжена, - сказал Нариман Турегалиев.

На сегодняшний день по области 2 264 пострадавшим семьям выплачены единовременные социальные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 813 млн тенге, в том числе выплаты получили 863 семьи, проживающие на дачах. Кроме того, до конца текущего рабочего дня 1 080 семьям, проживающим на дачных участках, направлены единовременные социальные выплаты. На основании поступивших заявлений выплаты продолжатся.

Нариман Турегалиев посетил один из эвакуационных пунктов города Уральск, где также находятся дачники, и выслушал вопросы жителей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Так, в ходе встречи подняты вопросы восстановления дач, строительства новых домов на месте пришедших в негодность строений, расчета материальных затрат, приобретения жилья. Аким области ответил на все интересующие вопросы населения и подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

К слову, подобные встречи с участием руководства области и города будут проходить на постоянной основе, разъяснительная работа будет продолжена и в дальнейшем.