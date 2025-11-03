Cвыше 26 тысяч сайтов заблокировано в Казахстане с начала года

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев, первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, а также руководители правоохранительных органов.

В своем выступлении Санжар Адилов подчеркнул, что цифровизация экономики, наряду с новыми возможностями, создает и новые риски. За последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.

Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% — факты незаконной деятельности пунктов обмена криптовалют, 15% — легализацию преступных доходов через цифровые активы. Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.

По словам заместителя министра, совместно с другими государственными органами реализуется комплекс системных мер по борьбе с киберпреступностью. Создан Антифрод-центр, блокируются подозрительные интернет-ресурсы и телефонные номера.

С начала года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 млн подозрительных звонков. В ходе форума участники обсудили практические методы расследования, обменялись опытом по выявлению цифровых следов, а также рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, свыше 20 тысяч наркосайтов заблокировали в Казахстане за 7 месяцев.