Цветы возложили у скульптурной композиции «Қазақ еліне мың алғыс» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИЕФОРМ - В День благодарности, 1 марта, у памятного знака «Қазақ еліне мың алғыс» («Благодарность казахскому народу») в Караганде возложили цветы. На Каскадной площади, у памятника, собрались члены АНК, этнокультурных объединений, молодёжного движения «Жаңғыру жолы» и волонтёры.

«Главная идея Дня благодарности - укрепление общественного согласия и гражданской идентичности, общенационального единства на основе общей исторической памяти. В этот день в 1995 году по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана. Сегодня мы благодарим казахский народ, проявивший милосердие и принявший как своих родных представителей различных этносов. Под одним шаныраком в мире и согласии мы достигнем новых высот», - сказал заместитель председателя АНК Карагандинской области, председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Увайс Джанаев.

Взрослое поколение поделилось воспоминаниями, а молодёжь выразила свою благодарность стихами.

«Этносы объединяет любовь к Казахстану, где они обрели очаг, где все имеют равные возможности и живут в мире и согласии. Казахстан признали самым миролюбивым государством, в этом заслуга и Ассамблеи народа Казахстана», - считает председатель грузинского общественно-культурного центра «Джорджия-2007» Григорий Долидзе.

Необычная скульптурная композиция, символизирующая благодарность казахской земле и народу, поддержавшему депортированных в трудные годы, появилась в городе два года назад по инициативе этнокультурного объединения корейцев Карагандинской области. Председатель областного этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким рассказала о символике памятного знака.

«Қазақ еліне мың алғыс» символизирует преемственность пяти поколений казахстанских корейцев. Камень, из которого выполнена композиция, - это трудности, пережитые корейцами в годы депортации. В то же время это и уголь - символ шахтёрской Караганды. Что касается лотоса, то этот цветок пользуется особой любовью у корейцев, являясь символом сотворения жизни, освобождения от страданий, возрождения.

«Сегодня этносы, живущие в Казахстане, стали его частью. Мы строим крепкую и стабильную страну», - отметила Лилия Ким.