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Цветы сарыагашской садовницы украшают крупные города

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2022, 03:10
Цветы сарыагашской садовницы украшают крупные города

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В теплицах крестьян Сарыагашского района Туркестанской области, кроме овощей и фруктов, выращивают и цветы. К примеру, жительница населенного пункта Дербисек выращивает около 20-ти видов цветов, предназначенных для украшения улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Ростки занимают половину площади теплицы в 35 соток, предпринимательница Альфия Аширбаева готовую продукцию направляет в крупные города страны для украшения улиц.

Садовница взяла низкопроцентный кредит в размере 6 млн тенге из Фонда поддержки сельского хозяйства. Сейчас ее теплицы производят от 300 тысяч до 500 тысяч цветов в год. Цветы реализуют в Нур-Султане, Алматы и областном центре - Туркестане.

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