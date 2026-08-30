«Creative Aimaq»: Туркестанская область представляет в Астане креативные проекты

Масштабное мероприятие направлено на широкую презентацию историко-культурного наследия Туркестанской области, национального прикладного искусства и потенциала региона в сфере креативных индустрий.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Ярмарка, организованная в столице страны, проводится в целях популяризации национальной культуры и традиций, развития креативного предпринимательства, продвижения отечественной продукции и презентации творческих возможностей Туркестанского региона.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

В рамках мероприятия ремесленники, дизайнеры, художники, ювелиры, мастера керамики, производители этнопродукции, представители индустрии моды и креативные предприниматели Туркестанской области представляют вниманию широкой публики свою продукцию и авторские работы.

Посетители могут ознакомиться с современными изделиями в национальном стиле, увидеть процесс их изготовления, а также принять участие в площадках по обмену опытом с мастерами.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Около 30 мастеров прикладного искусства из Туркестанского региона принимают участие в мероприятии и представляют изделия национального ремесла.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Более 100 работ 12 художников представлены вниманию зрителей. В рамках мероприятия также представлена коллекция дизайнера Айжан Абдубаитовой, сочетающая национальные мотивы и современную моду.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

В рамках программы ярмарки организованы выставка изделий национального и современного прикладного искусства, ярмарка продукции представителей креативных индустрий, мастер-классы и интерактивные площадки. Кроме того, проходят презентации на тему искусственного интеллекта и цифровых технологий, выставка стартапов и инновационных проектов, показ мод и творческие встречи.

Двухдневное мероприятие дополнено концертной программой с участием артистов региона.

Региональная креативная ярмарка стала важной площадкой для популяризации национальных ценностей, укрепления взаимодействия творчества и предпринимательства, повышения узнаваемости местных брендов и установления новых деловых связей.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Кроме того, мероприятие будет способствовать повышению туристической и инвестиционной привлекательности Туркестанской области, а также широкой презентации уникальной продукции, производимой в регионе, жителям и гостям столицы.

Туркестан — уникальный регион с богатой историей и глубокими традициями, которому также удалось гармонично сочетать креатив и инновации. Региональная креативная ярмарка, которая пройдёт в столице, позволит широкой публике ближе познакомиться с современным творческим обликом Туркестана.