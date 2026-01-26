Cпециальную социальную выплату в 2025 году назначили 6289 казахстанцам
По итогам прошлого года 6289 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 6675 человек, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 590 человек, из них назначено 581 получателю.
За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 6085 человек, из них назначено 5708 получателям.
Кроме того, 196 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 103 человека не ответили на СМС-сообщение. 87 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 88 человек, 4 источника – 922 человек), Павлодарской (2 источника – 37 человек, 4 источника – 774 человека) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 49 человек, 4 источника – 492 человека) областях.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.
Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других.
