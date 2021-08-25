COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки коронавирус выявлен у 307 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 307 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтвержден 151 случай заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 25 заболевших, в Индерском районе - 2, в Исатайском - 32, в Кызылкогинском районе - 12, в Курмангазинском районе - 9, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 16 человек.

Заболевание у 154 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 153 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 137 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 635 человек, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 180 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 62, в кардиоцентре - 98, в ж/д больнице - 85 пациентов, в областной больнице - 142, в общежитиях- 85, в районных инфекционных стационарах - 339. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 398 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.