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COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области

25 Августа 2021 22:22
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COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки коронавирус выявлен у 307 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 307 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтвержден 151 случай заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 25 заболевших, в Индерском районе - 2, в Исатайском - 32, в Кызылкогинском районе - 12, в Курмангазинском районе - 9, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 16 человек.
Заболевание у 154 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 153 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 137 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 635 человек, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 180 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 62, в кардиоцентре - 98, в ж/д больнице - 85 пациентов, в областной больнице - 142, в общежитиях- 85, в районных инфекционных стационарах - 339. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 398 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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