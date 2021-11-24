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    13:20, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    COVID-19: ВОЗ боится за Европу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус крепко удерживает в своих тисках Старый Свет. На сегодняшний день на континенте COVID-19 - причина смерти номер один. В региональном бюро ВОЗ опасаются, что в Европе, при сохранении нынешних тенденций, число умерших от последствий ковида к марту будущего года может превысить два миллиона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    «Мы можем избежать достижения этого пугающего рубежа, если будем действовать сейчас», - отмечают эксперты организации.

    «Впереди нас ждет непростая зима, но мы не должны терять надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, каждый из нас, в состоянии принять решительные меры для стабилизации эпидемической ситуации», - написал в Twitter директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

    Быстрому распространению коронавируса способствуют три фактора. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант. Во-вторых, в ряде стран были ослаблены ограничения. В-третьих, многие европейцы еще не вакцинированы.

    ВОЗ призывает более активно прививать и ревакцинировать население. Людям рекомендуется не забывать о профилактических мерах: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию.

    Важным инструментом в борьбе с пандемией в ВОЗ называют введение санитарных паспортов.

    Огромную работу проделывают ученые. Сотрудники лаборатории лондонского Университета Королевы Марии более года тестировали назальный спрей, созданный биотехнологической компанией Raphael Labs. Препарат о котором идет речь, не вакцина, а профилактическое, барьерное средство, которое на данный момент, кажется устойчивым к ряду вирусов. Насколько эффективным окажется спрей, станет известно после проведения испытаний вне лабораторных условий.

    Теги:
    Коронавирус в мире Европа Мировые новости ВОЗ
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