РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:08, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    COVID-19 у детей: когда проявляются первые признаки болезни

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если в начале пандемии коронавирус у детей протекал в большинстве случаев в легкой или бессимптомной форме, то с появлением новых штаммов вируса болезнь стала протекать тяжелее. О симптомах COVID-19 и их проявлении у детей рассказала врач-педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекций КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    По словам врача-педиатра, в мире все чаще стали фиксировать тяжелые случаи заболевания COVID-19 среди детей. Связано это с появлением новых более агрессивных и заразных штаммов КВИ.

    «В организм ребенка вирус SARS-CoV-2, вызывающий ковид, попадает воздушно-капельным и/или контактным путем (через предметы). Первые симптомы COVID-19 у детей, как и у взрослых, появляются в среднем через неделю после заражения. У детей с ослабленным иммунитетом инкубационный период сокращается до 2-3-х дней. В начальном периоде заболевание похоже на обычную простуду: боль в горле, заложенность носа, повышенная температура тела», - пояснила Ляззат Ералиева.

    По ее словам, в течение последующих 2-3 дней к предыдущим симптомам присоединяются легкое покашливание, выраженная слабость, потеря аппетита, боль в груди, одышка, жидкий стул.

    При этом более тяжелое течение КВИ наблюдается у детей в возрасте до года и подростков старше 15 лет, имеющих хронические патологии и сопутствующие заболевания.

    «Как правило, дети выздоравливают на 7-11 день течения болезни. При появлении у ребенка первых признаков, характерных для COVID-19, необходимо вызвать врача-педиатра. Главное помнить: определять самостоятельно диагноз ребенка, заниматься самолечением или ждать появления других симптомов категорически не рекомендуется!» - подчеркнула доктор медицинских наук.

    Она добавила, что сейчас нет никаких специфических средств защиты детей от коронавируса.

    Единственный метод защиты детей от вируса – вакцинация взрослого населения и исключение контактов с инфицированными.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!