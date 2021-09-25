COVID-19 у детей: когда проявляются первые признаки болезни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если в начале пандемии коронавирус у детей протекал в большинстве случаев в легкой или бессимптомной форме, то с появлением новых штаммов вируса болезнь стала протекать тяжелее. О симптомах COVID-19 и их проявлении у детей рассказала врач-педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекций КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

По словам врача-педиатра, в мире все чаще стали фиксировать тяжелые случаи заболевания COVID-19 среди детей. Связано это с появлением новых более агрессивных и заразных штаммов КВИ.

«В организм ребенка вирус SARS-CoV-2, вызывающий ковид, попадает воздушно-капельным и/или контактным путем (через предметы). Первые симптомы COVID-19 у детей, как и у взрослых, появляются в среднем через неделю после заражения. У детей с ослабленным иммунитетом инкубационный период сокращается до 2-3-х дней. В начальном периоде заболевание похоже на обычную простуду: боль в горле, заложенность носа, повышенная температура тела», - пояснила Ляззат Ералиева.

По ее словам, в течение последующих 2-3 дней к предыдущим симптомам присоединяются легкое покашливание, выраженная слабость, потеря аппетита, боль в груди, одышка, жидкий стул.

При этом более тяжелое течение КВИ наблюдается у детей в возрасте до года и подростков старше 15 лет, имеющих хронические патологии и сопутствующие заболевания.

«Как правило, дети выздоравливают на 7-11 день течения болезни. При появлении у ребенка первых признаков, характерных для COVID-19, необходимо вызвать врача-педиатра. Главное помнить: определять самостоятельно диагноз ребенка, заниматься самолечением или ждать появления других симптомов категорически не рекомендуется!» - подчеркнула доктор медицинских наук.

Она добавила, что сейчас нет никаких специфических средств защиты детей от коронавируса.

Единственный метод защиты детей от вируса – вакцинация взрослого населения и исключение контактов с инфицированными.