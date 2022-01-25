COVID-19: последние данные о заболеваемости и вакцинации в мире и в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным ВОЗ, за последние две недели из 54 стран мира в 43 наблюдается рост заболеваемости из-за циркуляции омикрон-штамма, который отличается высокой заразностью. Последние данные о заболеваемости и вакцинации в мире и в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Covid-19 продолжает распространяться по всему миру: почти в 200 странах зарегистрировано более 354 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,5 млн смертей. При этом, по данным ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 43 наблюдается рост заболеваемости из-за циркуляции омикрон-штамма, который отличается высокой заразностью.

Ниже представлены данные о ежедневных случаях заболевания за последние семь дней в регионах.

Азия

На сегодняшний день в Индии наблюдается резкий рост ежедневных случаев заболевания. Страна сообщает о самом высоком числе подтвержденных случаев с мая 2021 года, что обусловлено резким ростом числа случаев в крупных городах, таких как столица Дели и финансовый центр Мумбаи.

Официальное число погибших в Индии составляет около 490 тыс человек. Всего зарегистрировано почти 49 млн случаев заболевания, что уступает только США.

В Китае готовятся принять зимние Олимпийские игры в феврале этого года. Однако власти страны объявили, что не будут продавать билеты на Игры представителям общественности.

Китайские эпидемиологи продолжают выявлять инфицированных среди делегаций, прибывающих на Олимпийские игры. Еще шесть случаев COVID-19 обнаружено у лиц, прибывших на Всемирные игры. Положительный результат выявлен среди спортсменов и официальных лиц. С начала прибытия делегаций, установлено уже 72 положительных теста среди членов иностранных команд. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают все возможное, чтобы представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду. Напомним, XXIV зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Отметим, стратегия Пекина – так называемый «динамический ноль Covid», которая сочетает массовую вакцинацию с постоянным тестированием, общенациональным мониторингом перемещения людей, телефонных приложений и измерением температуры.

Европа

Несколько европейских стран увеличили масштабы своих кампаний по вакцинации и ревакцинации после того, как увидели всплеск инфекций из-за варианта «омикрон».

Во Франции, Германии и Италии наблюдается быстрый рост числа инфекций, при этом во Франции в настоящее время регистрируется в среднем больше ежедневных случаев заболевания, чем где-либо еще в Европе.

В Великобритании число случаев заболевания снижается после резкого скачка в период праздников. Госпитализация и смертность значительно сократились благодаря повсеместному внедрению вакцинации в Великобритании.

Ближний Восток

С начала пандемии в нескольких странах Ближнего Востока произошли серьезные вспышки кононавируса. Официальное число погибших в Иране, наиболее пострадавшей стране региона, составляет более 130 тыс человек. Всего зарегистрировано более 6 млн подтвержденных случаев. В соседнем Ираке зарегистрировано почти 25 тыс смертей и более 2 млн подтвержденных случаев. Однако количество ежедневных инфекций в настоящее время снижается в обеих странах.

В настоящее время в Израиле зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания в регионе, но внедрение вакцинации позволило свести к минимуму количество госпитализаций и смертей в стране. В настоящее время в стране проводится вакцинация четвертой дозой людям старше 60 лет и работникам здравоохранения.

При этом, в результате исследований израильских ученых было выявлено, что четвертая доза вакцины в два раза улучшает защиту от COVID-19. Выводы основаны на результатах исследований, проведенных среди людей старше 60 лет, при этом учитывались данные 400 тыс. пожилых израильтян, которые сделали четвертую прививку, а также 600 тыс. граждан, получивших только три дозы вакцины. Напомним, Израиль начал кампанию по вакцинации от коронавируса четвертой дозой в начале января.

Как продвигается вакцинация бустером в разных странах

По меньшей мере 96 стран и территорий перешли на бустерные прививки.

На приведенной ниже карте с использованием данных, собранных «Our world in data» — показано общее количество доз, полученных на 100 человек, в основном первые дозы.

Согласно этим данным, на всех континентах, кроме Африки, полностью вакцинировано около 60% населения, где этот показатель составляет менее 10%.

Некоторые страны получили больше доз вакцины, чем нужно их населению, в то время как другие страны с низким уровнем дохода полагаются на глобальный план, известный как Covax, который стремится обеспечить доступ к вакцине для всех в мире.

Из тех стран, которые перешли к бустерным кампаниям, Чили, Дания и Великобритания в настоящее время вакцинировали наибольшее количество людей.

Ниже представленные данные отражают количество стран, использующих определенную вакцину.

Ниже представлены данные о том, каков процент подлежащего населения получил бустерную вакцинацию.

Отметим, по данным главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, поставленная цель достичь 70 % охвата населения в мире вакцинацией от COVID-19 далека от достижения.

«В 86 странах от COVID-19 привито менее 40 % жителей, еще в 34 государствах уровень коллективного иммунитета не превышает 10 %. В основном от недостатка вакцин страдают развивающиеся и бедные страны», - заявил глава ВОЗ.

При этом, эксперты организации выдвинули предположение, что штамм «омикрон» может стать причиной остановки пандемии в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, этот вариант вируса перевел инфекцию COVID-19 на новую, окончательную фазу.

«Вполне вероятно, что Европа приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», - отметил Клюге.

Он считает, что как только всплеск «омикрон»-штамма утихнет, в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет. Поводом послужит вакцинация и внутренняя защита организма из-за перенесенного заболевания. Но, при этом отметил, что снижать темпы иммунизации не стоит ни в коем случае.

Ситуация с коронавирусом в Казахстане

По данными Министерства здравоохранения РК, с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс человек. Однако впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс, это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «омикрон».

На сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в красной зоне.

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране вырос в 1,5 раз.

Однако, как отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, по сравнению с августом месяцем, когда ежедневно регистрировалось самая высокая летальность за всю пандемию, в настоящее время летальность снизилась в 12,5 раза.

По данным министра, занятость инфекционных коек выросла в два раза. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в городе Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях.

При этом, по данным Минздрава, на сегодня первым компонентом привито более 9,7 млн человек, вторым компонентом привито более 9,0 млн человек.

В двух регионах страны – Мангистауской и Костанайской областях отмечается охват вакцинацией ниже 60%.

Вместе с тем активно продолжается ревакцинация подлежащего населения - охват составил 37%.

Следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе месяце.

Рабига Нурбай