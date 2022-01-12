COVID-19: данные по количеству заболевших и вакцинированных за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки зафиксировано 210 случаев коронавирусной инфекции. 667 человек получили первый компонент вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 11 января зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 187 случаев с симптомами и 23 без симптомов. Выписано всего – 35, поступило – 149. Итого в инфекционных стационарах (1 348 коек) физически находится 475 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 32. На ИВЛ – шесть, на неинвазивной ИВЛ – 15, High flow занято – шесть аппаратов», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 257 пациентов, симптомами – 1 187 с легкой и средней степенью, без симптомов – 70.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 667 человек, вторым компонентом – 1 743 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 11 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 081 251, вторым - 1 026 436 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 123 454 человек.

На сегодняшний день Pfizer получили 31 632 человек, в том числе беременные 1 737, кормящие 6 396 и подростки 23 499. Ревакцинировались 71 040 горожан.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 762 человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточат ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости КВИ.