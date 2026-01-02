РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:06, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Cоцсети могут запретить детям во Франции

    Во французском парламенте рассматривается законопроект о запрете социальных сетей для лиц младше 15 лет с 1 сентября 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    соцсети
    Фото: news.sky.com

    Авторы проекта ссылаются на исследования об опасности зависимости, кибербуллинга, вредного контента и серьёзных проблем со сном.

    Согласно проекту, решение по которому может быть принято уже в январе, ужесточается также запрет на мобильные телефоны в образовательных учреждениях: пользоваться ими нельзя будет и в старших школах. В начальных и средних школах запрет действует уже с 2018 года.

    При этом Франция ориентируется пример Австралии, которая в декабре первой в мире ввела запрет социальных сетей для детей. Там подростки могут пользоваться такими платформами, как TikTok, Instagram или Snapchat, только с 16 лет. Правительство в Канберре говорит о «историческом переломе ради защиты психического здоровья».

    По данным ВОЗ, 11% подростков имеют проблемы с самоконтролем в использовании социальных сетей. Исследователи видят связь соцсетей с депрессиями, падением успеваемости в школе и негативным восприятием собственного тела.

    В дальнейшем запретить соцсети могут и в других странах. К примеру, в Германии за запрет социальных сетей для подростков младше 16 лет уже выступает большинство. 

    Теги:
    Соцсети Франция Дети Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают