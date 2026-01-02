Cоцсети могут запретить детям во Франции

Авторы проекта ссылаются на исследования об опасности зависимости, кибербуллинга, вредного контента и серьёзных проблем со сном.

Согласно проекту, решение по которому может быть принято уже в январе, ужесточается также запрет на мобильные телефоны в образовательных учреждениях: пользоваться ими нельзя будет и в старших школах. В начальных и средних школах запрет действует уже с 2018 года.

При этом Франция ориентируется пример Австралии, которая в декабре первой в мире ввела запрет социальных сетей для детей. Там подростки могут пользоваться такими платформами, как TikTok, Instagram или Snapchat, только с 16 лет. Правительство в Канберре говорит о «историческом переломе ради защиты психического здоровья».

По данным ВОЗ, 11% подростков имеют проблемы с самоконтролем в использовании социальных сетей. Исследователи видят связь соцсетей с депрессиями, падением успеваемости в школе и негативным восприятием собственного тела.

В дальнейшем запретить соцсети могут и в других странах. К примеру, в Германии за запрет социальных сетей для подростков младше 16 лет уже выступает большинство.