ЦОНы Алматы возвращаются к приему граждан только по предварительной брони

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЦОНы Алматы согласно постановлению главного санитарного врача города возвращаются к приему граждан только по предварительной брони. Сотрудники ЦОН также будут проверять статус клиентов по приложению Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматы.

По постановлению главного санитарного врача установлен график работы ЦОНов с 9:00 до 18:00 в будние и субботние дни, при соблюдении усиленных санитарно-профилактических мер.

«Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot. Просим всех клиентов соблюдать санитарно-профилактические нормы, надевать маски во время посещения ЦОНа и соблюдать социальную дистанцию», - отметил директор филиала ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Ермек Бекжунисов.