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ЦОНы Алматы принимают клиентов через приложение «Ashyq»

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Июня 2021, 10:02
ЦОНы Алматы принимают клиентов через приложение «Ashyq»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ЦОНы Алматы принимают клиентов через приложение «Ashyq». Теперь жители с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без бронирования очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» сообщили, что согласно постановлению главного госсанврача РК с 14 июня ЦОНы переходят на прием клиентов через сервис «Ashyq».

«Вход в ЦОН по «Ashyq» будет доступен во всех ЦОНах города. Каждому фронт-офису был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды будут расположены на входе в здание», - рассказала PR-менеджер филиала ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова.

При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время.

«Если у услугополучателя не установлено приложение «Ashyq», он может воспользоваться приложениями «Egov mobile», «Kaspi.kz» и «Halyk Homebank», куда недавно был внедрен функционал «Ashyq,» - добавила она.

Если не будут установлены данные приложения, статус будет определен сотрудниками ЦОНа на входной зоне по предоставленному ИИН.


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