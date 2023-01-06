ЦОНы Алматы оказали свыше 2,6 млн госуслуг за прошлый год

6 Января 2023, 15:57

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает 95,9 % всех госуслуг по четырем основным направлениям – обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время 94 % государственных услуг доступно онлайн через портал электронного правительства, 940 услуг доступно в смартфоне, 26 услуг доступно проактивно и 38 услуг оказываются в формате «Видео ЦОН», - сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы Фарида Бокижанова.

Спикер отметила, что филиал госкорпорации за 12 месяцев прошлого года оказал 2 665 567 государственных услуг через центры обслуживания населения, 1 376 486 услуг через секторы самообслуживания, оказано 945 433 государственных услуг через Специализированный отдел по обслуживанию населения.

На сегодня в мегаполисе функционируют 13 фронт-офисов филиала, четыре специализированных отдела, один миграционный отдел и 13 бэк-офисов, 293 рабочих мест в секторах самообслуживания в учебных заведениях и поликлиниках Алматы, организованы рабочие места в автосалонах.

Через секторы самообслуживания гражданами самостоятельно получено за прошлый год 1 376 486 государственных услуг, за аналогичный период 2021 года было оказано 861 841 государственных услуг.

Фарида Бокижанова перечислила топ-5 популярных услуг. По ее словам, это получение электронно-цифровой подписи, регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения, социальные услуги, техническое обследование и регистрация недвижимости.

По линии земельного кадастра, технического обследования недвижимости, регистрации недвижимости и юридических лиц за 2022 год оказано 398 599 государственных услуг.