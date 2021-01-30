ЦОНы Алматы можно посетить только по предварительной брони
Согласно постановлению главного санврача, также с 1 февраля изменился график работы всех центров обслуживания населения города: с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00.
Вход в здания ЦОНов разрешен строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки на расстоянии 1,5-2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.
Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz , либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.
«Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить посетителей и сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем услугополучателям при каких-либо симптомах болезни воздержаться от посещения ЦОНа», – сообщил директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Данияр Кирикбаев.
Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Как это сделать через портал Egov.kz :
- Войти и авторизоваться на портал egov.kz
- Пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице
- Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район
- Выбрать ЦОН и услугу
- Указать удобное время и дату.
Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление.
В ведомстве просят граждан, приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше, надеть маску и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.