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    13:35, 30 Январь 2021 | GMT +6

    ЦОНы Алматы можно посетить только по предварительной брони

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации при посещении ЦОНов прием услугополучателей будет осуществляться строго по записи. Теперь необходимо заранее забронировать очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

    Согласно постановлению главного санврача, также с 1 февраля изменился график работы всех центров обслуживания населения города: с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00.

    Вход в здания ЦОНов разрешен строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки на расстоянии 1,5-2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

    Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz , либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

    «Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить посетителей и сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем услугополучателям при каких-либо симптомах болезни воздержаться от посещения ЦОНа», – сообщил директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Данияр Кирикбаев.

    Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Как это сделать через портал Egov.kz :

    - Войти и авторизоваться на портал egov.kz

    - Пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице

    - Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район

    - Выбрать ЦОН и услугу

    - Указать удобное время и дату.

    Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление.

    В ведомстве просят граждан, приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше, надеть маску и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.


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