ЦОНы Алматы можно посетить только по предварительной брони

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации при посещении ЦОНов прием услугополучателей будет осуществляться строго по записи. Теперь необходимо заранее забронировать очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

Согласно постановлению главного санврача, также с 1 февраля изменился график работы всех центров обслуживания населения города: с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00.

Вход в здания ЦОНов разрешен строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки на расстоянии 1,5-2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz , либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

«Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить посетителей и сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем услугополучателям при каких-либо симптомах болезни воздержаться от посещения ЦОНа», – сообщил директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы Данияр Кирикбаев.

Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Как это сделать через портал Egov.kz :

- Войти и авторизоваться на портал egov.kz

- Пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице

- Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район

- Выбрать ЦОН и услугу

- Указать удобное время и дату.

Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление.

В ведомстве просят граждан, приходить в ЦОН на 10-15 минут раньше, надеть маску и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.