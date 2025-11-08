Cointelegraph поможет Казахстану в развитии нового интернета — Web3

Как сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, документ направлен на развитие Web3-экосистемы и укрепление позиций Казахстана как регионального центра цифровых инноваций.

Партнерство поможет повысить международный интерес к достижениям Казахстана в сфере блокчейна, Fintech и искусственного интеллекта, а также будет способствовать развитию сотрудничества между государством, бизнесом и сообществом Web3.

Глобальный руководитель по партнерствам Cointelegraph Джеффри Миллиган подчеркнул, что сотрудничество показывает готовность компании поддерживать рост Web3-направления в развивающихся странах:

— Казахстан добился значительных успехов в построении прозрачной и инновационной цифровой экономики. Через это партнёрство Cointelegraph стремится внести вклад в дальнейшее развитие, делясь международным опытом, усиливая медиасотрудничество и соединяя местных инноваторов с глобальной экосистемой Web3.

Фото: Freepik

Меморандум охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: разработку образовательных программ и мастер-классов для представителей госорганов и бизнеса, проведение совместных исследований и организацию крупных Web3- и Fintech-мероприятий в Казахстане.

Кроме того, партнёрство предусматривает создание оригинального медиа-контента и аналитических материалов, которые будут рассказывать о цифровой трансформации Казахстана на глобальной платформе Cointelegraph.

Cointelegraph — одно из ведущих мировых изданий о блокчейне, криптовалютах и цифровых технологиях. Основанное в 2013 году, оно освещает самые важные новости и тенденции в мире Web3, рассказывает о регулировании, инновациях и людях, которые формируют децентрализованное будущее. Сегодня у Cointelegraph есть офисы в США, Европе и Азии, а его аудитория — миллионы читателей по всему миру.

Web3-экосистема — это совокупность технологий, проектов, компаний и сообществ, которые строят новое поколение интернета на основе блокчейна, децентрализации и токенизации.