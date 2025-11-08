РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    11:14, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Cointelegraph поможет Казахстану в развитии нового интернета — Web3

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Cointelegraph подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), передает агентство Kazinform.

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Cointelegraph подписали меморандум
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    Как сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, документ направлен на развитие Web3-экосистемы и укрепление позиций Казахстана как регионального центра цифровых инноваций.

    Партнерство поможет повысить международный интерес к достижениям Казахстана в сфере блокчейна, Fintech и искусственного интеллекта, а также будет способствовать развитию сотрудничества между государством, бизнесом и сообществом Web3.

    Глобальный руководитель по партнерствам Cointelegraph Джеффри Миллиган подчеркнул, что сотрудничество показывает готовность компании поддерживать рост Web3-направления в развивающихся странах:

    — Казахстан добился значительных успехов в построении прозрачной и инновационной цифровой экономики. Через это партнёрство Cointelegraph стремится внести вклад в дальнейшее развитие, делясь международным опытом, усиливая медиасотрудничество и соединяя местных инноваторов с глобальной экосистемой Web3.

    Web3
    Фото: Freepik

    Меморандум охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: разработку образовательных программ и мастер-классов для представителей госорганов и бизнеса, проведение совместных исследований и организацию крупных Web3- и Fintech-мероприятий в Казахстане.

    Кроме того, партнёрство предусматривает создание оригинального медиа-контента и аналитических материалов, которые будут рассказывать о цифровой трансформации Казахстана на глобальной платформе Cointelegraph.

    Cointelegraph — одно из ведущих мировых изданий о блокчейне, криптовалютах и цифровых технологиях. Основанное в 2013 году, оно освещает самые важные новости и тенденции в мире Web3, рассказывает о регулировании, инновациях и людях, которые формируют децентрализованное будущее. Сегодня у Cointelegraph есть офисы в США, Европе и Азии, а его аудитория — миллионы читателей по всему миру.

    Web3-экосистема — это совокупность технологий, проектов, компаний и сообществ, которые строят новое поколение интернета на основе блокчейна, децентрализации и токенизации.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
