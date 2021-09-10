CLAAS в Петропавловске: о перспективах проекта

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске запустили предприятие по сборке сельскохозяйственной техники всемирно известной компании CLAAS. Проект перспективный, новый и вызывающий много вопросов. О том, как будет организована сборка сельхозтехники, почему для размещения предприятия немецкая компания выбрала именно Северо-Казахстанскую область, корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с проектным координатором компании CLAAS Вальдемаром Прибом и исполнительным директором компании CT Agro, эксклюзивным поставщиком CLAAS в Казахстане Йоргом Фошепотом.

О том, что регион ведет переговоры с немецком концерном CLAAS об открытии предприятия, было известно еще в 2017-м году. В 2018-м было подписано соглашение с концерном. Акимат области периодически сообщал о том, что переговоры идут. Тогда казалось, что проект заведомо невыполнимый. Тем не менее, предприятие открыли и уже собрали первую партию комбайнов.

- Почему компания CLAAS выбрала именно Петропавловск?

Йорг Фошепот: Это первый завод компании CLAAS в Казахстане. Первый меморандум был подписан в 2009-м году. До сегодняшнего дня не было базы для подписания договора. У нас должна была появиться возможность за счет такого завода поставить на рынок больше техники. Это и есть основная цель. С 2017-го года начались контакты с руководством Северо-Казахстанской области, были плодотворные переговоры с акиматом области. Было принято решение открыть завод в Петропавловске. Северный Казахстан – один из крупных зерносеющих регионов. Нам важно было производить технику там, где она будет плодотворно использоваться.

- Каким образом будет организована сборка комбайнов в Петропавловске? Общественность не увидела на кадрах с открытия предприятия производственных линий, и потому возникло много вопросов и сомнений.

Вальдемар Приб: У нас подписан договор о промышленной сборке с МИИР РК и согласно документу мы выполняем технологические операции. Они разбиты на несколько лет. С каждым годом технологические операции добавляются. Это уникальный проект. До сих пор речь шла об индустриальной сборке, в нашем же договоре есть второй пункт – развитие поставщиков. Это значит, что мы будем искать поставщиков, которые будут производить компоненты для компании CLAAS в Казахстане. Понятно, что с первого года это невозможно. Сейчас мы изучаем заводы и их возможности.





Йорг Фошепот: Совместно с Министерством мы разработали пятилетний план развития, как будем увеличивать локальный монтаж. Мы настаиваем на том, чтобы каждый год проходил аудит, подтверждающий наши технологическое операции и повышение объема локализации производства. Параллельно – нужен сертификат СТ-KZ.

- За счет чего для североказахстанских и казахстанских сельхозтоваропроизводителей будет снижена цена на технику? В регионе уже был печальный опыт сборки комбайнов, которые оказались, в конечном итоге, недешевыми.

Йорг Фошепот: Мы не платим таможенные пошлины, НДС, утилизационный сбор – это все налоги, которые оплачивает клиент. Подчеркну, что эти привилегии получает не производитель, не поставщик, а потребитель. Мы же выиграем тем, что наша техника будет доступна и будем больше продавать. Мы не получаем прямых субсидий от Казахстана.

- Пока вы не нашли поставщиков в Казахстане, откуда будут поставляться детали на петропавловское предприятие?

Вальдемар Приб: Детали будут поставляться из Германии или через поставщиков. Например, из Краснодара, где находится наш завод.

- Можно ли говорить о том, что комбайн, собранный в Петропавловске, может выйти на поля в Германии?

Вальдемар Приб: Да, конечно. Качество техники CLAAS, требования к проверкам везде одинаковы: и в Казахстане, и в Германии. Разница может быть в технических требованиях, например, выхлопные газы и прочее.

- Реальны ли планы по сборке 500 единиц техники, о которых заявили местные власти?

Йорг Фошепот: Планы вполне реальны. Если считать поштучно, то будет еще больше. Мы будем шаг за шагом приближаться к производству 300 комбайнов, 300 жаток, 300 транспортных тележек, 100 тракторов и 100 посевных комплексов. Сначала насытим рынок Казахстана техникой, в дальнейшем возможен экспорт.

- Каким образом подбирали сотрудников на петропавловское предприятие?

Вальдемар Приб: Мы в стадии формирования штата. На линии ребята – все инженеры. Мы можем себе такое позволить. Они прошли обучение. К сожалению, из-за пандемии оно сложилось не так, как мы планировали. Но наши коллеги в Краснодаре снимали на видео все технологические операции и присылали сюда. Был составлен перечень оборудования, которое необходимо для первого года работы. Все приобретено. В момент сертификации приезжала бригада из Краснодара и проводила обучение. В дальнейшем сборка усложнится, сотрудников нужно будет обучать. Это будут поездки на заводы в Германию, Венгрию и российский Краснодар, где выпускается вся техника. Большой плюс в этом случае – отсутствие языкового барьера.

- Насколько открыта компания, чтобы показать процесс работы на предприятии?

Йорг Фошепот: У нас есть зональная загрузка. До апреля мы производим трактора и посевные комплексы, затем с мая до сезона – комбайны и жатки. Апрель – это единственный месяц, когда мы имеем на производственных площадках все виды техники. И мы готовы ее показать. Я еще раз подчеркну, что у нас есть пятилетний план. CLAAS совместно с CT Agro более 20 лет на рынке, у нас более 200 сотрудников сервисной службы, 13 сервисных центров – мы здесь не для того, чтобы быстро «скассировать» и покинуть рынок. Мы здесь долгосрочно. Поэтому длились долго переговоры, мы не хотели испортить то, что долгое время нарабатывали, мы дорожим репутацией.

Известный в регионе аграрий Геннадий Зенченко возлагает большие надежды на работу предприятия в регионе. Он считает, что у проекта хорошие перспективы:

- Важно, что у нас будут собирать суперсовременную технику, можно сказать №1 в мире. Первый шаг сделан. Если немецкий CLAAS пришел в наш регион, значит компания уверена в нашем регионе, нашем бизнесе, предложенных условиях. Технология каждый год будет усложняться. Далекие от сельского хозяйства люди не понимают, что стоимость комбайна свыше квоты возрастает в разы. В России тоже идет крупноузловая сборка. CLAAS – серьезная компания. Я за то, чтобы техника бренда собиралась в нашей области. Цены на технику растут ежегодно. У нас будет хоть какая-то возможность урегулировать этот вопрос. Наши фермеры смогут приобретать современную технику по хорошим ценам.







