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    19:59, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на железнодорожных путях произошел сход колесных пар с рельсов без опрокидывания цистерн. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 октября в 17:53 2 единицы техники, 12 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ направлены к железнодорожным путям в Турксибский район, улице Ахметова около здания 47, (сход колесных пар без опрокидывания цистерн), однако розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития позже уточнили, что по предварительным данным на подъездном тупике 593 ППЖТ станции Алматы-1, произошел сход двух цистерн с топливом (первый вагон - всеми колесными парами, второй - двумя колесными парами).

    «Указанный вагон принадлежит «Заправочная станция Альмерек». По итогам происшествий, розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло, жертв и пострадавших не установлено», - дополнили в МИИР.


    Теги:
    ДЧС МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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