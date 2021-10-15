Цистерны с горючей жидкостью сошли с рельсов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на железнодорожных путях произошел сход колесных пар с рельсов без опрокидывания цистерн. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 октября в 17:53 2 единицы техники, 12 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ направлены к железнодорожным путям в Турксибский район, улице Ахметова около здания 47, (сход колесных пар без опрокидывания цистерн), однако розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития позже уточнили, что по предварительным данным на подъездном тупике 593 ППЖТ станции Алматы-1, произошел сход двух цистерн с топливом (первый вагон - всеми колесными парами, второй - двумя колесными парами).

«Указанный вагон принадлежит «Заправочная станция Альмерек». По итогам происшествий, розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло, жертв и пострадавших не установлено», - дополнили в МИИР.