Cisco и Казахстан объединяют усилия для безопасного цифрового будущего региона

Как сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, документ направлен на укрепление стратегического сотрудничества в сферах искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений и цифровой трансформации.

Подписание состоялось в ходе бизнес-конференции формата «C5+1» и включало официальную встречу между Жасланом Мадиевым, заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, и руководством компании Cisco во главе с Джеффом Кэмпбеллом, старшим вице-президентом и директором по стратегии взаимодействия с государственными органами.

Меморандум предусматривает развитие совместных инициатив в течение ближайших пяти лет, направленных на создание передовой инфраструктуры ИИ, развитие компетенций и укрепление позиций Казахстана как технологического центра в регионе.

— Меморандум о взаимопонимании углубляет партнерство Cisco с Республикой Казахстан с целью ускорения реализации стратегии цифровой трансформации, основанной на ИИ, — заявил Джефф Кэмпбелл, старший вице-президент и директор по стратегии взаимодействия с государственными органами Cisco. — Создание успешной экосистемы ИИ требует доверия и безопасности — принципов, лежащих в основе технологий Cisco. Мы готовы поддержать амбиции Казахстана в области ИИ и инноваций, что будет способствовать долгосрочному экономическому успеху страны.

Подписание меморандума подчеркнуло долгосрочный характер сотрудничества и приверженность обеих сторон созданию новых технологических возможностей, в том числе в сферах кибербезопасности, цифрового государственного управления, здравоохранения и национальных информационных платформ.