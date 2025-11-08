РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Cisco и Казахстан объединяют усилия для безопасного цифрового будущего региона

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компания Cisco, мировой лидер в области сетевых технологий и кибербезопасности, подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), передает агентство Kazinform.

    Cisco и Казахстан подписали меморандум
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

    Как сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, документ направлен на укрепление стратегического сотрудничества в сферах искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений и цифровой трансформации.

    Подписание состоялось в ходе бизнес-конференции формата «C5+1» и включало официальную встречу между Жасланом Мадиевым, заместителем Премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, и руководством компании Cisco во главе с Джеффом Кэмпбеллом, старшим вице-президентом и директором по стратегии взаимодействия с государственными органами.

    Меморандум предусматривает развитие совместных инициатив в течение ближайших пяти лет, направленных на создание передовой инфраструктуры ИИ, развитие компетенций и укрепление позиций Казахстана как технологического центра в регионе.

    — Меморандум о взаимопонимании углубляет партнерство Cisco с Республикой Казахстан с целью ускорения реализации стратегии цифровой трансформации, основанной на ИИ, — заявил Джефф Кэмпбелл, старший вице-президент и директор по стратегии взаимодействия с государственными органами Cisco. — Создание успешной экосистемы ИИ требует доверия и безопасности — принципов, лежащих в основе технологий Cisco. Мы готовы поддержать амбиции Казахстана в области ИИ и инноваций, что будет способствовать долгосрочному экономическому успеху страны.

    Подписание меморандума подчеркнуло долгосрочный характер сотрудничества и приверженность обеих сторон созданию новых технологических возможностей, в том числе в сферах кибербезопасности, цифрового государственного управления, здравоохранения и национальных информационных платформ.

    — Мы высоко ценим стремление Казахстана к развитию и внедрению передовых технологий и готовы и далее поддерживать ключевые национальные проекты в рамках нашего сотрудничества, — прокомментировала Дидем Дуру, управляющий директор Cisco в Турции, Румынии и СНГ.

    Теги:
    Технологии Жаслан Мадиев Связь, ТВ, IT Развитие IT технологий в Казахстане Искусственный интеллект США Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
