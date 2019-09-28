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вчера 22:27
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вчера 13:12
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«Цирк Востока» представит зрелищное шоу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 28 сентября по 27 октября в Казахском государственном цирке в Алматы зрителям будет представлена новая международная программа «Цирк Востока», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Директор цирка Бакыт Бокебаев отметил, что в программе магического представления будут выступать специально приглашённые артисты цирка из Кубы, России и Казахстана.
«Новое представление будет охватывать воздушную гимнастику, акробатику, эквилибристику, иллюзию, силовую атлетику, дрессировку и клоунов. Здесь будут головокружительные трюки, удивительные превращения, дрессированные животные, море смеха и позитива! Люди почувствуют настоящую атмосферу праздника», - сказал Бакыт Бокебаев.
В свою очередь, представитель российского цирка Андрей Попыловский рассказал о важности этого проекта.
«Быть посмешищем не лгко. Мне досталось именно эта сложная роль. Но, я очень рад, что буду выступать в этом чудном городе. Это мой второй приезд в Алматы. Буду делать все, что в моих силах, чтобы удивить гостей и жителей», - добавил циркач.
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