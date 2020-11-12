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Циклон из Салехарда вызовет сильные осадки в Казахстане

12 Ноября 2020 01:00
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Циклон из Салехарда вызовет сильные осадки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части территории Казахстана 12 ноября будет определять циклон с районов Салехарда (расположен на границе полярного круга - прим. ред.). В связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, в Павлордарской днем порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, утром и днем ветер 15-20 м/с.

Ранее сообщалось о том, что штормовые предупреждения на 12 ноября объявлены в столице и семи областях Казахстана.


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#Казгидромет   #Погода  
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