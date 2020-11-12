Циклон из Салехарда вызовет сильные осадки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части территории Казахстана 12 ноября будет определять циклон с районов Салехарда (расположен на границе полярного круга - прим. ред.). В связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, в Павлордарской днем порывы 23-28 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Кызылординской области местами ожидаются гололед, утром и днем ветер 15-20 м/с.
Ранее сообщалось о том, что штормовые предупреждения на 12 ноября объявлены в столице и семи областях Казахстана.
- Штормовые предупреждения объявлены в столице и семи областях Казахстана
- Осадки ожидаются 12-14 ноября в Казахстане
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
- Метель, гололед, ветер ожидаются в Казахстане 11 ноября
- Снег, туман, гололед: шторм объявлен в восьми областях Казахстана
- Из-за сильного ветра бетонный столб упал на автомобиль в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана